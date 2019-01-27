31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin oldu. AK Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin kimdir?

ÜMİT ÖZTEKİN KİMDİR?

Ümit Öztekin, 1974 yılında Antalya Elmalı’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Öztekin, 1997-2000 yıllarında Ziraat Bankası’nda çalıştı.

2001 yılından bu yana Elmalı’da avukatlık yapan Öztekin, AK Parti’nin kuruluşunda Elmalı’da görev aldı.

Üç dönem AK Parti Elmalı İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti’den Antalya, Elmalı Belediye Başkanı seçildi.

Öztekin, evli ve 2 çocuk babasıdır.