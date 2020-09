AK Parti Ereğli Başkanı Bozkurt: Ereğli’yi daha iyi noktaya taşımak için çalışacağız

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli ilçe Kaymakam'ı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret ederek Ereğli'yi daha iyi noktaya taşımak için çalışacaklarını söyledi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Kaymakam'ı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ereğli'yi bir üst noktaya taşıma konusunda elinden gelen çabayı sergileyeceğini beliren Başkan Bozkurt birlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Bozkurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti 6. Olağan kongresi gerçekleştirdik. İlçe Başkanı ve yönetim kurulu seçildik. Biliyorsunuz sizle de daha önce kısa bir görevimiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte birlikte çalışacağız. Tüm kalbi duygularımla sizinle çalışacağım. Sizlerin de bizden talepleri oldu, bu talepleri de yerine getirme konusunda elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Bizlere büyük bir sorumluluk oldu. Bu sorumluluğu yerine getirme konusunda teşkilatımızla beraber çalışacağız. Ereğli'yi bir üst noktaya taşıma konusunda elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Bizlerden istediğiniz talepler de elimizden geleni yapacağız."

"HİZMET İÇİN YOLA ÇIKAN HERKESLE EL ELE"

Amacının Ereğli'ye hizmet etmek olduğunu söyleyen Kdz.Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu da bundan sonraki süreçte el birliğiyle hizmet edeceklerini dile getirdi. Çorumluoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Göreve geleli iki gün sonra 2 yılı tamamlamış olacağız, 3.seneye gireceğiz. Daha önce Fatih Başkanımız ve yönetim üyelerimiz vardı. Onlarla güzel çalışma ortamımız oluştu. O ortamın sizlere de süreceğine inanıyorum. Sadece AK Parti değil, diğer partilerimizden de görevi tazeleyen arkadaşlarımız var. Burada hizmet için yola çıkan bütün arkadaşlarla el birliği halinde ilçemize hizmet edeceğiz. Seçim seçim de kalır. Seçimden önce yarış vardı. Bu yarışta bazı üzgünlükler, kırgınlıklar da olmuştur ama seçimden sonra önemli olan memlekete hizmet etmektir.

Diğer parti başkanlarıyla zaman zaman istişare toplantıları yapıyoruz. Sizlerle beraber yeni başkanlığın seçilmesini bekledim bende. Kısa zaman içerisinde tekrar bir toplantı tertipleyeceğiz. Hepinize hayırlı olsun. Sizleri burada görünce eskidiğimi de düşünüyorum. Çünkü ben yönetimin aşağı yukarı yarısını tanıyorum. Yine de yeni heyecan oldu. Değerli Fatih Çakır başkanımıza da teşekkür ediyorum. Onunla başladığımız projeler var, beraber devam edeceğiz. Sizinle başlayacağımız projeler olur, onları beraber yürütürüz. Vakti saati geldiğinde de bizde bırakırız, bizden sonra gelen arkadaşlara bırakırız. Amacınız ilçeye hizmet etmek. Benim amacımda ilçeye hizmet etmek. Hizmet de kavgaya gerek yok. El birliği ve iş birliğiyle yürüttük bugüne kadar. Bundan sonra da tanıdığımız arkadaşlarsınız. Beraberce yürüteceğiz inşallah. Allah yolunuzu açık etsin."

Kaymakam ziyaretinin ardından AK Parti Kdz.Ereğli Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatını ziyarette bulundu. AK Parti Belediye Meclis üyesi Numan Korkmaz ziyarette yaptığı konuşmasında "Yereldeki hizmet anlamında devir aldığımız bu bayrağı çok iyi hizmetlerle temsil edeceğimize inanıyorum. Biz Belediye Meclis üyeleri olarak da genel çalışmalarda elimizden geleni yapmaya, katkı vermeye devam edeceğiz. Size bu görevinizde başarılar diliyoruz. İl Vekilimizle birlikte Ereğli'ye büyük oranda katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

"KÖTÜ OLAN HER ŞEYİN KARŞISINDAYIZ"

Ereğli'yi önde götürecek her hizmetin yanında olduklarını söyleyen Bozkurt ise kötü olan her şeyin karşısında olduğunu belirtti. Bozkurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli meclis üyelerimiz göreve gelmemizde bizi ziyaret ettiler. Kendilerini huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ereğli'ye hep birlikte hizmet etmeye çalışacağız. 2019 yerel seçimlerinde bize verilen görevi en iyi yerine getirebilme konusunda Belediye Meclis üyelerimizle çalışacağız. Ereğli'de iyi olan her şeyin yanındayız. İyi olmayan şeylerinde karşısındayız. Bu nokta da prensibimiz bu. Ereğli'yi önde götürecek her hizmet bizim önceliğimizdir. Bu noktada hizmet vermek bizim görevimizdir. Bunun dışında Ereğli ile ilgisi olmayan, umumi olmayan, Ereğli'nin iyi gitmesine vesile olmayacak her türlü olumsuzluğun karşısındayız. Bu konu da bizlere destek veren Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ederiz.

Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.