AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanan Çakır, belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.”

BURHAN ÇAKIR KİMDİR?

1969'da Erzincan'da doğdu. Mali müşavir, Atatürk üniversitesi Muhasebe Programı'ndan mezun olduktan sonra Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Amatör kulüplerde futbol oynadıktan sonra Erzincanspor Kulüp Başkan Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında TFF Erzincan İl Temsilciliği Futbol İl Tertip Kurulu Başkanlığı'na atandı.

AK PARTİ'de Mali ve İdari İşler Başkanlığı, il Teşkilat Başkanlığı,il Sosyalistler Başkanlığı,il Halkla İşler Başkanlığı ve il Teşkilat Başkanlığı yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Çakır, evli ve 1 çocuk babasıdır.