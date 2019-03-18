AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Esenyurt'a ilişkin projelerini anlattı. Esenyurt'un hızlı büyümeden kaynaklı ihtiyaçları olduğunu belirten Ekinci, hazırladıkları "100 Değerli Proje" ile Esenyurt'u modern ve marka bir şehir yapacaklarını ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Esenyurt'un ihtiyaçlarını ve yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. Bir milyonluk nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'un, Anadolu'nun 81 ilinden gelen insanlarıyla buram buram Anadolu kültürü koktuğunu ifade eden Azmi Ekinci, Esenyurt'un aynı zamanda Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar İslam ülkelerinden insanların gelip yerleştiği bir ilçe olduğunu belirtti. Ekinci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esenyurt son 15 sene içerisinde çok önemli değişim, dönüşüm ve gelişmeler göstermiş, çamurlu yollardan metropol bir hale gelmiş. Esenyurt, AK Parti belediyeciliğinin her türlü hizmetine kavuşmuş, her türlü çalışmalar yapılmış, projeler gerçekleştirilmiş. "Esenyurt'ta sorun yok, ihtiyaçlar var" diyorum. Bu cümleyi bilerek kullanıyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında Binali Yıldırım olduğu sürece Esenyurt'ta da AK Partili Azmi Ekinci olursa çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur diyorum Allah'ın izniyle."

"KAPLICALARIMIZI ULUSLARARASI TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Esenyurt'taki kaplıcaların Afyon kaplıcalarından daha kaliteli ve dünyada dereceye giren kaplıcalar olduğunu belirten AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci "Bu kaplıcalar üzerinde şu anda termaller yapılmış, ancak yeterli değil. Esenyurt'a hitap edebilecek şekilde yapılmış bu kaplıcalar. Öncelikle bu kaplıcalar üzerinde vizyoner, uluslararası standartlarda dinlenme tesisleri ve şifa merkezleri kurmayı düşünüyoruz. Bunları kurunca önce İstanbul'un sağlık turizminin merkezi haline getireceğiz, daha sonra gelen o 50-60 bin yabancı müşterinin ayağını buraya alıştırdığımızda termallerimiz de uluslararası bir hüviyet kazanmış olacak. Uluslararası sağlık turizmi merkezi haline gelmiş olacak. Bu da şu ana kadar Esenyurt'u hak etmediği bir takım algıların gölgesinden kurtarıp marka bir şehir haline getirmiş olacak. Bütün bu "100 Değerli Proje'nin hedefi şudur: mutlu bir Esenyurt, zengin bir Esenyurt, huzurlu bir Esenyurt ve uluslararası marka bir Esenyurt oluşturmaktır" diye konuştu.

"ESENYURT'UN İHTİYAÇLARI ÇOK HIZLI BÜYÜMEDEN KAYNAKLI"

Esenyurt'un hızlı büyümesine bağlı olarak oluşmuş ihtiyaçları olduğunu dile getiren Azmi Ekinci, bu ihtiyaçları büyüme çağındaki bir çocuğa benzeterek, "Esenyurt'a son 10 sene içinde ortalama her yıl 54 bin kişi gelmiş. Bu her yıl 10 bin öğrenci geliyor demek. Bu yönüyle bir yıl içerisinde 5 adet 2 bin öğrencili okul ihtiyaç haline geliyor. Esenyurt'taki ihtiyaçların tümü bu şekilde oluşmuş. Yol, kaldırım, park, bahçe, kültür merkezleri, sosyal tesisler, sağlık alanındaki ihtiyaçlar hızlı büyümesine bağlı olarak ihtiyaçlardır. Ancak belediye olarak şu ana kadar birçok alandaki ihtiyaçlar fazlasıyla karşılanmış, sadece bazı hususlarda bir yıl geriden gelmişiz diyebilirim" diye konuştu.

"7 ADET BÜYÜK KAVŞAK, 17 ADET OTOPARK YAPACAĞIZ"

Esenyurt'taki ihtiyaçları 3 temel noktada başlıklandıran Azmi Ekinci, bunlardan ilkinin trafik, ulaşım ve otopark ihtiyacı olduğunu belirtti. Ekinci, bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Bey'le de konuşup Esenyurt'ta önümüzdeki döneme 7 adet büyük kavşak, alt geçit, üst geçit ve dal-çık tarzı proje yapacağız. 17 adet otopark gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Esenyurt'a üç noktadan metro geliyor. Bizim Esenyurt'ta kapalı semt pazarlarımız var. Bu kapalı semt pazarımız haftada bir gün semt pazarı olarak kullanılacak, haftanın kalan 6 günü otopark olarak kullanılacak. Böylece 14 bin civarında araç otoparka çekilmiş olacak. Böylece Esenyurt'ta trafik, otopark ve ulaşım meselesi de tümüyle halledilmiş olacak."

"OKUL İHTİYACI 10-15 SENE YETECEK ŞEKİLDE GİDERİLECEK"

Esenyurt'un ihtiyaçları noktasındaki ikinci başlığın okul ihtiyacı olduğunu ifade eden Azmi Ekici, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de hedef alarak göstermiş olduğu bir sınıfta en fazla 35 öğrencinin olması hedefini tam olarak yakalamış değiliz. Bu noktada da 35 adet okul yeri tespitimiz söz konusu. Bunun 10 tanesini Milli Eğitim Bakanlığımızın gündemine aldırdık. 25 tanesi de inşallah 1 Nisan itibariyle Milli Eğitim Bakanımızla koordineli olarak devreye sokacağız. Böylece Esenyurt'ta okul ihtiyacı 10-15 sene yetecek kadar gidermiş olacağız."

"ESENYURT BİN 450 YATAKLI BİR SAĞLIK İMKÂNINA KAVUŞACAK"

Üçüncü temel ihtiyaç noktasının sağlık meselesinin olduğunu dile getiren Azmi Ekinci, "Bu konuda bizim 220 yataklı bir Necmi Kadıoğlu hastanemiz mevcut. Bu hastaneye ek olarak 230 yataklı bir hastane yapılmaktadır. Bir ay öncesinde Sağlık Bakanlığımız ile görüşerek 500 yataklı devlet hastanesini 2019 yatırım programına aldırdık. Böylece en kısa zamanda Esenyurt'ta 950 yataklı hastanelerin olduğu bir ortama kavuşturacağız. Daha sonra Üniversite noktasında bir projemiz var. Tıp Fakültesi artı Araştırma Hastanesi olacak. Bu Araştırma Hastanesi 500 yataklı bir hastane olacak. Böylece Esenyurt bin 450 yataklı bir sağlık imkânına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

"100 DEĞERLİ PROJE ESENYURT'U MARKA ŞEHİR YAPACAK"

Esenyurt'ta temel ihtiyaçlar dışında hazırladıkları "100 Değerli Proje'nin içerisinde Esenyurt'un gelişimini daha da ileri boyutlara götürecek, Esenyurt'u aynı zamanda modern bir ilçe ve marka şehir haline getirecek vizyoner projeler olduğunu belirten Azmi Ekinci projelere ilişki şu bilgileri paylaştı;

"Yeşil bir Esenyurt hedefimiz var. "Bir milyon insan, bir milyon ağaç" sloganımızla 5 yıl içerisinde bir milyon ağaç dikeceğiz Allah izin verirse. Hayvanlarımız için hayvan barınak yerleri konusunda hassasiyetimiz var. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkma konusunda hassasiyetlerimiz var. Esenyurt sporcu bir ilçe olacak. Çünkü Esenyurt'ta 170 bin ortaöğretimde okuyan gencimiz var. Üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte 200 bin potansiyelim var. Şu ana kadar belediyemizin imkânlarıyla 100 bin öğrenci lisanslı sporcu olmuş. Biz 170 binlere kadar çıkaracağız. 100 Değerli Eser'in temel mantığında gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yaşlılarımızı ve çalışanlarımıza yani sıfırdan 77'ye her insanımızın kendisini bulabileceği ve bana hitap ediyor diyebileceği projeler var. Çocuklarımıza için kreşler, anaokulları, okullar var. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak anaokulundan üniversiteye kadar entegre şeklinde eğitim sistemi oluşturmayı düşünüyoruz. Gençlerimiz için projelerimiz var. Kültür merkezleri, spor tesisleri yüzme havuzları, ata sporları, spor kompleksleri kurmayı düşünüyoruz. Okuldaki eğitimlerinin haricinde yabancı dil eğitimi ve teknoloji eğitimi imkânları sağlanacak."

"İHRACATÇILARIMIZI GÜÇLENDİRİP GENÇLERİMİZE İSTİHDAM ALANLARI AÇACAĞIZ"

Esenyurt'un, sanayi üretiminde İstanbul'da yüzde 21'lik, Türkiye'de yüzde 4'lük payı olduğunu belirten Azmi Ekinci, Esenyurt'un, ihracatın da çok büyük bir kısmını karşılayan bir ilçe olduğunu dile getirdi. Ekinci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İlçemizde bulunan 3 bin adet fabrikanın 2 bini ihracat yapıyor. Her bir fabrikaya yılda 200-300 civarında yabancı müşteri geliyor, siparişlerini verip gidiyorlar. Bunları toplarsak Esenyurt toplamda 50-60 bin yabancının geldiği bir yer. Bu 2 bin fabrikanın ürünlerinin teşhir edileceği, 2 bin dükkânı olan 365 gün fuar mantığıyla çalışan ancak Kapalı Çarşı mimarisi gibi tarihi bir mimariyle yapılacak bir çarşı düşünün. Tekstil ürünü almak için gelen müşteri oradaki 2 bin dükkânı dolaşacak ve oradaki tüm üretilen ürünleri görmüş olacak. Böylece bir almaya gelmişken, üç, beş, on alacak. İhracatçımız güçlendikçe fabrika kurma ihtiyacı hissedecek. Fabrikada kuruldukça 170 bin gencimiz için istihdam alanları doğacak."