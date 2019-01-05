AK Parti Gaziemir Belediye başkan adayı kim oldu? Nazmi Yılmaz Kimdir?

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Gaziemir Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Gaziemir Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Adayı Nazmi Yılmaz oldu.

Nazmi Yılmaz Kimdir?

Nazmi Yılmaz 1966 yılında Yozgat Akdağmadeni'nde dünyaya geldi. Yılmaz, ilköğrenimini ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladı.

Yılmaz, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda İl Hakem ve Demokrasi Kurulu Başkanı olarak başladı. Yine 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Parti İzmir birinci bölge milletvekili adayı oldu. Bugüne kadar İzmir'e ve Gaziemir'e hizmet noktasında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler alan Nazmi Yılmaz, halen İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziemirspor Kulübü Onursal Başkanı ve İzmir Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.