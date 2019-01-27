31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik oldu. AK Parti Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik kimdir?

ADİL ÇELİK KİMDİR?

Adil Çelik, 1970 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gazipaşa’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çelik, 17 yıllık hekimlik hayatının 14 yılında Gazipaşa’da görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde Ak Parti’den Antalya, Gazipaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Çelik, iyi derece İngilizce biliyor.