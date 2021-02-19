AK Parti Gençlik Kolları Başkanı kimdir? Eyyüp Kadir İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
AK Parti Gençlik Kolları'nın 6. Olağan Kongresi'nde yeni Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu. Pek, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
AK Parti'nin Ankara'da yapılan 6. Gençlik Kolları Kongresinde İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yeni Gençlik Kolları Başkanı oldu.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Eyyüp Kadir İnan, 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi.
Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı.
2015-2018 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevi yaptı. Ticaretle ilgilenen Eyyüp Kadir İnan ticaret ile uğraşmaktadır. 28 yaşındaki İnan, Ak Parti'de çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.
SİYASİ GEÇMİŞİ
İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2011)
İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversiteler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı) (2011-2015)
Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği (2015-2018)
İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı (2018- 2021)
15 Mart 2021 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilmiştir.