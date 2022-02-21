Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı

Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

"HAFİF GEÇİRİYORUM"

Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."

KORONAVİRÜS KABİNEYİ ETKİLEDİ

Öte yandan bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve son olarak Bekir Pakdemirli'nin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.