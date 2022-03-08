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  3. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pendik’e geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pendik’e geldi

Ziyaret programı kapsamında Pendik’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ilçede yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pendik’e geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaret programı kapsamında Pendik’e geldi.

Kurtulmuş, ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Pendik İlçe Başkanı Ali Şirineşliğinde Pendik Belediyesine yaptı.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Belediye meclis salonunda Numan Kurtulmuş’a Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından sunum yapıldı. İlçede gerçekleştirilen yatırımlarla gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Cin, ekibiyle birlikte Pendik’e her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pendik’e geldiAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Pendik’e geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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