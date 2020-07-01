AK Parti 'gönül seferberliği' başlattı

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "#GönülSeferberliği" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Gönüllüyüz, 83 milyonun kapısını çalmaya, derdine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya, milletimizin umudu olmak, umudu olanların yanında durmak için gönüllüyüz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kullanılan videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmalarından bazı bölümleri yer alıyor.

Paylaşımda, AK Parti döneminde yapılan hizmetlere, 15 Temmuz gecesine, yurt dışına koronavirüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen yardımlara ve bazı toplumsal olaylara ait görüntüler de yer alıyor.

"BİRLİKTE DAHA BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR"

Videonun son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Unutmayınız, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır. Hemen yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz." sözlerinin ardından, "Birlikte daha büyük Türkiye için gönül seferberliği başlıyor." ifadesi yer aldı.