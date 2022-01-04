AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan çarpıcı açıklama: CHP, din ve Kur’an düşmanlığı yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur’an Kurslarının Ortaçağ düşüncesi olduğunu ifade ederek skandal bir açıklamada bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu açıklamasından dolayı Özel'e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Milletin çocuğunu nereye göndereceğinden sanane. Sen kim oluyorsun? Niçin rahatsız oluyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi din, İslam, kur'an ve ezan düşmanlığı yapmaktadır. Ve bu düşmanlıkların topyekününü 28 Şubat'ta tüm darbecilere çanak tutarken maalesef tüm çirkefliği ve çirkinliğiyle gördük. Bu milletin değerleriyle alıp veremediğiniz nedir?" ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Başbakanı Şemsettin Günaltay'ın "Ayetler bizi alakadar etmez" 1923’te TBMM’ye giren ve aralıksız 27 yıl milletvekilliği yapan Salih Rıfkı Atay'ın "İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir" sözlerini anımsattı. CHP eski vekil Abdullah Cevdet'in HZ. Muhammed için "Mekkeli yobaz" dediğini de hatırlatan Özkan, CHP'nin ateizm propagandası yaptığını ifade ederek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, kürsüde yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur’an Kursları Ortaçağ düşüncesi olduğunu söylemişti.

"Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " diyen Özel'in açıklamaları tepki çekmişti.

Özgür Özel'den skandal sözler: 4-6 yaş Kur’an Kursları Orta çağ düşüncesi

İşte Özgür Özel'in skandal konuşması: