AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te milletvekillerinin emekli maaşları konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğünü ifade eden Elitaş, açıklamasında "Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmişler. Emekli milletvekilleri, 'Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki 'Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik" ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA MİLLETVEKİLLERİ FAYDALANAMIYOR"

Şu anda emekli milletvekili maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin lira civarında olduğunu anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de, 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik"