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AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz'dan CHP'ye tepki: Milletin sillesi inşallah 2023'te size haddinizi bildirecek

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi'nde Cumhur ittifakı ile millet ittifakının teröre bakış açısı üzerine konuştu. Türkyılmaz'ın açıklamaları güne damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Cumhuriyet Halk Partisini işaret ederek; İstanbul Büyükşehir Belediye tabelası üzerine onur, gurur ve alkışlarla astıkları o T.C. ibaresinin sadece o tabeladaki anlamı ifade etmediğini belirterek "Hem ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanacaksınız hem de bir taraftan Türkiye Cumhuriyetine kastedenlerle, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yürümek konusunda hiç sesiniz soluğunuz çıkmayacak. Bizlerin terörist dediği isimlere sizler 'piknikçi' diyorsunuz mesela. Genel Başkanınız ifade etmişti. Diyarbakır'da o hendekler kazınırken' barikat kuran arkadaşlar' diyordu Genel Başkanınız bu arkadaşlara." diyerek tepki Millet ittifakına tepki gösterdi.

"MİLLETVEKİLİNİZ SÖZDE PKK MARŞI SÖYLENİRKEN AYAĞA KALKTI"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstiklal Marşı okunduğu sırada dudaklarını kıpırdatmayanlara tek laf etmediğini belirten Türkyılmaz, "Ama milletvekiliniz PKK'nın programında sözde PKK marşı söylenirken ayağa kalkıp hazır oldu" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasını şöyle noktaladı:

"İşte bizim teröre bakışımızdaki farklılık bu. Çok yakında inşallah milletimiz bunun gereğini yapacaktır. Milletin sillesi inşallah 2023'te size haddinizi bildirecek arkadaşlar."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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