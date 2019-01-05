AK Parti Güzelbahçe Belediye başkan adayı kim oldu? Burcu Dereci Kimdir?

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Güzelbahçe Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki Burcu Deveci Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Güzelbahçe Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Adayı Burcu Dereci oldu.

BURCU DERECİ KİMDİR?

Burcu Dereci, 5 Kasım 1981 tarihinde İzmir'in konak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Finlandiya Helsinki Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında kendi güzellik merkezlerini kurarak başlayan Dereci, halen bu sektörde hizmet vermektedir. Dereci evli ve 2 çocuk annesidir.