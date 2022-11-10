AK Parti harekete geçti! Otomobillerle ÖTV indirimi gelecek mi? İşte masadaki taslaklar...

Vatandaşların otomobil alması için harekete geçen AK Parti, Aralık ayında Meclis'e gelecek olan torba yasa ile otomobil satışlarındaki Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) indirimi yapılması için harekete geçti. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi için de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti harekete geçti! Otomobillerle ÖTV indirimi gelecek mi? İşte masadaki taslaklar... 1

Yasama döneminin başlamasıyla birlikte AK Parti, TBMM'deki çalışmalarına hız verdi. Dezenformasyonla mücadele yasasının çıkması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle başörtüsü için anayasa çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti, diğer yandan da Aralık ayının ikinci haftasında Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa için kolları sıvadı.

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