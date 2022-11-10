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AK Parti harekete geçti! Otomobillerle ÖTV indirimi gelecek mi? İşte masadaki taslaklar...
Vatandaşların otomobil alması için harekete geçen AK Parti, Aralık ayında Meclis'e gelecek olan torba yasa ile otomobil satışlarındaki Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) indirimi yapılması için harekete geçti. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi için de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
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