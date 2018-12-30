AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter, "Yeni yıla AK Parti’nin müjdeleriyle giriyoruz”

Şanlıurfa'nın Harran İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "AK Parti hükumetimizin birçok kesimi ilgilendiren müjdeleriyle yeni yıla büyük umutlarla giriyoruz" dedi.

Biter, yayınladığı yeni yıl mesajında, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişten sonraki ilk asgari ücretin işçinin ve işverenin ortak uzlaşısı ile imzalanmasının milli birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu vurguladı. Biter, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak çalışanların yüzünü güldürdüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilk 100 günlük eylem planının yüzde yüz gerçekleştiğini, büyük bir inanç ve şevkle ikinci 100 günlük eylem planının da başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

"Bu plan bir taraftan ekonomik dengeleri rayına oturtmadaki vizyona, diğer taraftan da iş dünyasına ve STK'lara destek veriyor. Önemli bir ayağında ise kamudaki işleyiş hızını arttıracak tedbirleri eyleme geçiyor" ifadelerine yer veren Huriye Biter, vatana millet hayırlı olması temennisinde bulundu.

Biter, muhalefetin iddia ettiğinin aksine AK Parti hükumetinin uyguladığı ekonomik politikalarla her şeyin rayına oturduğunu, dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin güçlü lideriyle dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Biter, mesajının sonunda, "Yeni yılda, acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu yeni bir dünyada buluşmak umuduyla giriyoruz. 2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.