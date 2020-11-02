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Hüseyin Yayman'dan iyi haber! Negatife döndü

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı. Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun negatife döndüğünü belirtti.

Hüseyin Yayman'dan iyi haber! Negatife döndü

HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun negatife döndüğünü belirtti.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yayman, açıklamasında "Değerli dostlarım, aziz hemşehrilerim, dualarınızla çok şükür Kovid-19 tedavisini başarıyla tamamladım. Sıkıntılı günler geride kaldı, daha iyiyim. Bu süreçte merak edip arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Yayman, 21 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.



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