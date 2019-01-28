31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen oldu. AK Parti İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen kimdir?

HATİCE SEKMEN KİMDİR?

Şu anda Hatice Sekmen hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse aşağıdaki mail adresiyle iletişime geçebilir.

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