AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş koronavirüse yakalandı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslı olarak yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahat ettiği, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Kasım'da gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresine katılamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş'in yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahati devam ederken testleri düzenli şekilde yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan testleri negatif seyrederken bugün yapılan son testi maalesef pozitif olarak çıkmıştır. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile eşi Feriha Hanım’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tüm Kovid-19 virüsü bulaşan vatandaşlarımız gibi tedavi süreci başlamıştır. Bu süreçte yönetim kurulumuz öncülüğünde teşkilat çalışmalarımız aksamadan devam edecektir. İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve bütün Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diler, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz."

MEHMET ELLİBEŞ KİMDİR?

21 Ekim 1955 tarihinde Gölcük´ te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler bölümünden mezun oldu. Mart 1978 tarihinde Gölcük Belediyesi´nde işe başladı. Değişik birimlerde müdürlükler yaptıktan sonra Mart 1989 tarihinde Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Başkan Yardımcılığı görevini de aralıksız olarak 15 yıl başarı ile yaptıktan sonra, 2004-2009-2014 yıllarında yapılan Genel Yerel Seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı seçilmiştir ve halen görevine devam etmektedir.

Başkan Mehmet Ellibeş,

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 1. Başkan Vekili

UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ), Dünya Konseyi Üyesi

Marmara Belediyeler Birliği, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu Üyesi

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Encümen Üyesi

YERELSEN, Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.