AK Parti İl Başkanından dikkat çeken açıklama: Seçimlerin galibi bizler olacağız

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; 2023 yılı seçimlerinin tek galibinin Türkiye olacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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AK Parti İl Başkanından dikkat çeken açıklama: Seçimlerin galibi bizler olacağız

Geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir'de, Tanıtım ve Medya başkanlığınca düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programı sonrası il merkezi ve ilçe programlarını değerlendiren il başkanı Ünsal; "Ev toplantıları, STK buluşması, gençlerle birliktelik, girişimci ziyaretleri ile toplumun her kesimine dokunduk. Dolu dolu bir program gerçekleştirerek halkın beklentilerini de dinledik" dedi.

"SEÇİMLER İÇİN DOLU DİZGİN İLERLİYORUZ"

'Gitmediğin yer senin değildir' anlayışından hareket ederek saha çalışmaları yaptıklarını aktaran Ünsal açıklamasında; "Partimize CHP, İYİ Parti, Saadet ve Yeniden Refah partisinden katılımlar oldu. Ülke genelinde 11 milyondan fazla üyesi olan bir partinin hepimiz ailesiyiz. Dalga dalga yayılan bir akımla her geçen gün büyüdüğümüz gibi, insanımıza dokunarak da onların sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. 2023 seçimleri için dolu dizgin ilerleyişimiz sürüyor. Saha çalışmalarımız da gördük ki; seçimlerin galibi bizler olacağız" diye konuştu.

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