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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı, vatandaşların duraklarda otobüs beklemesine tepki göstererek," CHP'nin belediyecilik anlayışı tam olarak budur. Koskoca metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar. " dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yaşanan doluluk önemli bir sorun olarak göze çarparken bu duruma bir çözüm üretilememesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi.

İstanbul'da otobüs bekleyen insanların duraktaki görüntüsünü paylaşan Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB yönetimini eleştirerek," İstanbul’da sıradan bir gün. CHP'li İBB için daha da sıradan. CHP'nin belediyecilik anlayışı tam olarak budur. Koskoca metropolde toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar.  Bu basiretsiz yönetim anlayışını, bu beceriksizliği İstanbullular hak etmiyor!" ifadelerini kullandı.

 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlar

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