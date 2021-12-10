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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: 'Projelerinizi sayın desek bir elin parmakları çok gelir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: 'Projelerinizi sayın desek bir elin parmakları çok gelir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul'un kaderine terk edildiğini fakat başkanlığa geldikten sonra hayata geçirdikleri projelerle durumu toparladıklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlayıp biten projelerinin sayılmasının istenmesi halinde bir elin parmağının çok geleceğini ifade eden Kabaktepe, AK Parti'nin belediyeciliği ile ilk seçimlerde bu durumun düzeleceğini vurguladı.

"BU ŞEHRİN KADERİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul kaderine terkedilmişti. Biz geldik toparladık."  diyen İmamoğlu'na, "kendi dönemlerinde başlayıp biten projelerinizi sayın" desek bir elin parmakları çok gelir...

Bu şehrin kaderi hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği... İlk seçimlerde bu kaderi tekrar yaşayacak."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: 'Projelerinizi sayın desek bir elin parmakları çok gelir'

Berkem Temizel
Gece Editörü
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