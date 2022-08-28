AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü: Annesi Huriye Kabaktepe hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe aldığı acı haberle sarsıldı. Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe yaşamını yitirdi. Bunun üzerine çok sayıda siyasi isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osman Nuri Kabaktepe'ye başsağlığı, Huriye Kabaktepe'ye ise Allah'tan rahmet diledi.

SİYASİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, Osman Nuri Kabaktepe'nin vefat eden kıymetli validesi Huriye Kabaktepe teyzemize Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar dilerim."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe’nin Muhterem anneleri Huriye Hanımefendi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim."