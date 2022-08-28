Ümit Özdağ'dan hutbe okuyan imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız?" provokasyonu! O anlar kayıt altına alındı, videoyu yayan isim şaşırttı!

Ümit Özdağ'ın cuma namazında hutbe okuyan imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız?" şeklinde çıkışarak provokasyon yapması tepki çekti.

İrem Yıldız
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Ümit Özdağ'dan hutbe okuyan imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız?" provokasyonu! O anlar kayıt altına alındı, videoyu yayan isim şaşırttı!

Suriyeliler konusunda yaptığı provokasyonlarla ön plana çıkan Ümit Özdağ, sürekli olarak tepkilerin odağı oluyordu. Provokasyonlarını yaparken ortaya attığı iddiaların yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımları silen Özdağ, alay konusu olmuştu. Son olarak Özdağ'ın geçtiğimiz gün cuma namazında provokasyon yaptığına dair görüntüler yayınlandı.

Ümit Özdağ'dan hutbe okuyan imama Atatürk'ü anmayacak mıyız? provokasyonu! O anlar kayıt altına alındı, videoyu yayan isim şaşırttı!

İMAM HUTBE OKUYORDU

Görüntülerde Özdağ'ın, namaz öncesi hutbe okuyan imama bir anda "Atatürk'ü anmayacak mıyız" demesi, provokasyon olarak iddia edildi ve camide böyle bir gerginliğe yol açması tepki çekti.

Ümit Özdağ'ın camide kalkıştığı provokasyona dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri çekenin Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu iddia edildi.

Ümit Özdağ'dan hutbe okuyan imama Atatürk'ü anmayacak mıyız? provokasyonu! O anlar kayıt altına alındı, videoyu yayan isim şaşırttı!

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