Ümit Özdağ'dan hutbe okuyan imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız?" provokasyonu! O anlar kayıt altına alındı, videoyu yayan isim şaşırttı!

Suriyeliler konusunda yaptığı provokasyonlarla ön plana çıkan Ümit Özdağ, sürekli olarak tepkilerin odağı oluyordu. Provokasyonlarını yaparken ortaya attığı iddiaların yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımları silen Özdağ, alay konusu olmuştu. Son olarak Özdağ'ın geçtiğimiz gün cuma namazında provokasyon yaptığına dair görüntüler yayınlandı.

İMAM HUTBE OKUYORDU

Görüntülerde Özdağ'ın, namaz öncesi hutbe okuyan imama bir anda "Atatürk'ü anmayacak mıyız" demesi, provokasyon olarak iddia edildi ve camide böyle bir gerginliğe yol açması tepki çekti.

Ümit Özdağ'ın camide kalkıştığı provokasyona dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri çekenin Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu iddia edildi.