Bakan Akar'dan açıklama: "Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı programda “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin etki ve ilgi alanı genişlemiştir. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumlulukları artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en detaylı operasyonlarını, en detaylı tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor.“ diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Akar'dan açıklama: "Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı"

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ümraniye’de “Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi” programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile bağlanarak şehit ve gazi ailelerine seslendi.

Bakan Akar'dan açıklama: Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı

Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesi katıldı.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN SAVAŞ VERDİLER"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün sizlerle olmanın gururunu, sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz, sizlerle beraber hatıralarınızı paylaşıyoruz, bundan dolayı ayrıca size teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı asil milletimizin zaferler ayı. Malazgirt’ten başlayıp büyük taarruza kadar büyük faaliyetlerimizin yapıldığı, büyük muharebelerin kazanıldığı bir aydan bahsediyoruz. Otlukbeli’nde, Çaldıran’da Mohaç’da Türk ordusu ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için tüm dünyaya Türkün gücünü göstermek için savaşlar verdi, büyük zaferler kazandı bu ayda. Bir asır önce bazıları Türkiye’yi işgale teşebbüs ettiler. 1919’da başlayan bu girişim 1922’de büyük bir hüsran ile sonuçlandı. Büyük taarruzu kazanan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bedenlerinin bir parçasını feda eden gazilerimize de saygılarımı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan açıklama: Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı

"BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK, ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Dünya’da önemli değişiklikler var, etrafımızda önemli değişiklikler var biz bunları yakından takip ediyoruz. Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin etki ve ilgi alanı genişlemiştir. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sorumlulukları artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en detaylı operasyonlarını, en detaylı tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor“ şeklinde konuştu.

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