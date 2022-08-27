Hatay'da faciayı aratmayan kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dehşet veren bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonucunda yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3'ünün ağır 40 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Dehşet veren kaza, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 JET 88 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü gişelerden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Hatay'da faciayı aratmayan kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 3 ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hatay'da faciayı aratmayan kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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