AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Kağıthane Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık Cumartesi günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Kağıthane Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Mevlüt Öztekin Kimdir?

1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.