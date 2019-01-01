AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit'e silahlı saldırı

AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, silahlı saldırıya uğradı. Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit’e silahla ateş etti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.