AK Parti Kartal belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Kartal Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Kartal belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık Cumartesi günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Kartal Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Kartal Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Kartal: Ebubekir Taşyürek (İBB Meclis Üyesi)

Ebubekir Taşyürek Kimdir?

Erzurum’da 1960 yılında dünyaya gelen Ebubekir Taşyürek, şehrin hatırı sayılır esnaflarından berber Muhsin Usta ve ev hanımı Perihan Hanımın ikisi erkek, ikisi kız dört evladından ikincisidir. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu’da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul’da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. Taşyürek halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı’nı da yürütüyor.