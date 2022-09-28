AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! "Uygun doğalgaz için çalışma var"

AK Parti kaynakları, Türk bankalarının Rusya'nın MİR ödeme sisteminden çıkmasının yanı sıra Rusya ile doğalgaz alımı için süren görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! "Uygun doğalgaz için çalışma var"

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla MİR ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uygulama uyarısı yapmıştı.

AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! Uygun doğalgaz için çalışma var

Bunun üzerine Denizbank ve İş Bankasının ardından kamu bankaları da Rusya'nın MİR ödeme sisteminden çıkma kararı aldı. Bu durum Türkiye'ye gelen Rus vatandaşlarını ve bu sistem üzerinden ticaret yapanları etkilerken AK Parti kaynakları Türkiye'nin ne yapacağı konusunda açıklamada bulundu.

AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! Uygun doğalgaz için çalışma var

MİR ÖDEME SİSTEMİNDEN ÇIKILDI, ŞİMDİ NE OLACAK?

Sputnik Türkiye'ye konuşan AK Parti kaynakları, “Türkiye ile Rusya arasında ticaret devam ediyor. Bahsettiğimiz sorun turistlerle alakalı. Bu sorunla ilgili Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! Uygun doğalgaz için çalışma var

TÜRKİYE - RUSYA ARASINDAKİ DOĞALGAZ GÖRÜŞMELERİ

Kaynaklar, Türkiye ile Rusya arasında devam eden doğal gaz görüşmelerinin olduğunu ifade ederek, “Doğalgaz konusunda uygun bir şart ile gaz alımı konusunda çalışmalarda devam ediyor. Hem ödemenin ertelenmesi hem de fiyatın indirilmesi konusunda önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir” açıklamasında bulundu.

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