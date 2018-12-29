AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık Cumartesi günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Temel Karadeniz Kimdir?

13 Temmuz 1967 yılında İstanbul Esenler’de dünyaya gözlerini açtı. Aslen Sivas’ın Gürün ilçesinden olan Babası Mehmet ve annesi Gülbahar Karadeniz’in beş kız evladının ardından ilk erkek evlat olarak doğan Temel Karadeniz o yıllar için evinin adeta neşe kaynağı oldu. Beş ablası ve kendisinden sonra doğan bir erkek kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailenin mutluluğunu, bir arada yaşamanın güzelliklerini tatdı, paylaşmanın erdemiyle şekillenen bir çocukluk geçirdi.

Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı. Farklı düşüncelere açık, birbirinden farklı düşünen insanların bir arada olma gücünü benimseyerek ve tecrübe ederek yetişmiş bu genç adam için siyaset, bir ülkenin kaderini tayin anlamı taşıdığından kutsal bir görevdi. Bir iş, bir meslek değil bir gönül meselesiydi. Bu saiklerle adım attığı siyaset sahnesinde, farklı düşünceleri ve vefakârlığıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

2000 yılında ailesine yeni bir neşe katan ikinci kızı Zehra’nın doğumu, adeta siyaset sahnesine yeni girmiş bu çiçeği burnunda siyaset adamı için bir uğur niteliği taşıdı. Temel Karadeniz’in Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak verdiği hizmet, kuruluşunda da görev aldığı ve yakın gelecekte ülkenin kaderini değiştirecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Küçükçekmece ilçe başkanlığı görevine atanmasıyla taçlandı.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda kazandığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.