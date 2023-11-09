AK Parti mahallelere indi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pelitözü Mahallesi'nde yaşanan sorunlar ele aldı.

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AK Parti mahallelere indi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pelitözü Mahallesi'nde yaşanan sorunlar ele aldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Pelitözü Mahalle Başkanlığı Toplantısı'na Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz katıldı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Serkan Yıldırım mahallenin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Yaşanan sorunlara çözüm bulacağını belirten Başkan Yıldırım taleplerin ise en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti. Önceliğin halkın talepleri olduğunu belirten İlçe Başkanı Yılmaz mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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