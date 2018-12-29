AK Parti Maltepe belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Maltepe Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Aralık Cumartesi günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Maltepe Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Maltepe: Ahmet Baykan

Ahmet Baykan Kimdir?

1960 Artvin Hopa doğumlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde eğitim gördü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1986-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda devlet memurluğu görevine başladı

1989-90 Devlet Bakanlığı Danışmanlığı

1990-94 Etibank A.Ş’de Müfettiş

1994-2004 Maltepe Belediye Başkan yardımcılığı

2004-14 Maltepe Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü

2014-18 Maltepe Belediyesi Müfettiş olarak görev yaptı

Hopalılar Derneği Başkan vekili

2001-04 yılları arasında Pendik Kızılay Derneği Başkanlığı

1994- 2004 yılları arasında 10 yıl Küçükyalı Yelkenspor Kulübü Başkanlığı

Halen Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı SASAV Başkanlığını yapıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olan Ahmet Baykan evli 1 çocuk babasıdır.

Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı olması için kendisine yoğun baskı yapılan Ahmet Baykan Maltepe Belediyesi teftiş kurulundaki görevinden istifa etmişti.