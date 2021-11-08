AK Parti Meclis Üyesi Bayram Çakır otobüs kazasında hayatını kaybetti!

Bayram Çakır yönetimindeki kamyonetin, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada Yeşilhisar AKP Meclis Üyesi Bayram Çakır hayatını kaybederken, otobüs 21’i yolcu 3’ü personel 24 kişi çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazaya şahit olan çevre sakinleri ve otobüste bulunan bazı yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bayram Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayram Çakır'ın cenazesi ise bölge yakınlarında bulunan hastanenin morguna kaldırıldı.