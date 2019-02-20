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AK Parti, MHP Kağıthane belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

Kağıthane'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Kağıthane belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin  Kağıthane’de kaç tane meclis üyesi adayı var?

AK Parti, MHP Kağıthane belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Kağıthane'te AK Parti, MHP meclis üye aday listeleri belli oldu.  Cumhur İttifakı kapsamında listede AK Parti ve MHP toplamda 33 adayı bulunuyor.  

AK Parti, MHP Kağıthane belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

AK Parti, MHP Kağıthane belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri
 


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