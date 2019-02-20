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AK Parti, MHP Sancaktepe belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

Sancaktepe'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Sancaktepe belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin  Sancaktepe’de kaç tane meclis üyesi adayı var?

AK Parti, MHP Sancaktepe belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Sancaktepe'de AK Parti, MHP meclis üye aday listeleri belli oldu.  Cumhur İttifakı kapsamında listede AK Parti ve MHP'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.  

AK Parti, MHP Sancaktepe belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

AK Parti, MHP Sancaktepe belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri
 


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