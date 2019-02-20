AK Parti, MHP Sancaktepe belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri Sancaktepe'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Sancaktepe belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin Sancaktepe’de kaç tane meclis üyesi adayı var?

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