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AK Parti, MHP Ümraniye belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

Ümraniye'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Ümraniye belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin  Ümraniye’de kaç tane meclis üyesi adayı var?

AK Parti, MHP Ümraniye belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Ümraniye'de AK Parti, MHP meclis üye aday listeleri belli oldu.  Cumhur İttifakı kapsamında listede AK Parti ve MHP'nin toplamda 40 adayı bulunuyor.  

AK Parti, MHP Ümraniye belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri
 

AK Parti, MHP Ümraniye belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri


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