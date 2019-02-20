AK Parti, MHP Ümraniye belediye meclis üye listesi– Cumhur ittifakı 2019 seçimleri Ümraniye'de AK Parti, MHP Cumhur İttifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için AK Parti’nin Ümraniye belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki AK Parti ve MHP'nin Ümraniye’de kaç tane meclis üyesi adayı var?

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