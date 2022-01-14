AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına "Dış güçlerin oyunu" dedi

Geçtiğimiz günlerde cemaat yurdunda kaldığını, yaşama sevincinin gittiğini ve baskılara maruz kaldığını söyleyen Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, hayatına son vermişti. Olaya ilişkin AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, gencin canına kıymasını "dış güçler"e bağladı.

"ENES KARA ÜZERİNDEN VURMA GAYRETİ..."

Mustafa Karahocagil, birçok ailenin çocuklarında yaşandığı görülen "intihar" meselesine dikkat çekerek, Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin cemaatler ile bağdaştırılmaması gerektiğini savundu. Karahocagil, "Birçok ailede görülüyor maalesef. Evet, hiçbir çocuğa bu tür konularda baskı yapılmamalı ancak, Enes Kara'nın intiharını üzerinden, cemaatlere ve müslümanlara vurma gayreti içerisinde olmak yanlıştır. Tek amaç, müslümanları vurmak. Dış güçlerin ülke içerisinde oynadığı oyunlar bunlar." şeklinde konuştu.