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  3. AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına "Dış güçlerin oyunu" dedi

AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına "Dış güçlerin oyunu" dedi

AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara isimli Tıp Fakültesi öğrencisinin intiharına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kara'nın hayatına son vermesini cemaatlerle bağdaştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Karahocagil, "Dış güçlerin oyunu" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde cemaat yurdunda kaldığını, yaşama sevincinin gittiğini ve baskılara maruz kaldığını söyleyen Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, hayatına son vermişti. Olaya ilişkin AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, gencin canına kıymasını "dış güçler"e bağladı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına Dış güçlerin oyunu dedi.

"ENES KARA ÜZERİNDEN VURMA GAYRETİ..."

Mustafa Karahocagil, birçok ailenin çocuklarında yaşandığı görülen "intihar" meselesine dikkat çekerek, Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin cemaatler ile bağdaştırılmaması gerektiğini savundu. Karahocagil, "Birçok ailede görülüyor maalesef. Evet, hiçbir çocuğa bu tür konularda baskı yapılmamalı ancak, Enes Kara'nın intiharını üzerinden, cemaatlere ve müslümanlara vurma gayreti içerisinde olmak yanlıştır. Tek amaç, müslümanları vurmak. Dış güçlerin ülke içerisinde oynadığı oyunlar bunlar." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına Dış güçlerin oyunu dedi.

 

Büşra Mercimek
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