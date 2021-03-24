AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Büşra Paker kimdir, nereli, kaç yaşında? Bu soruların yanıtları haberimizde...

BÜŞRA PAKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 İstanbul doğumlu Büşra Paker 39 yaşındadır. İleri düzeyde ingilizce bilen Paker evli ve 2 çocuk annesidir.

1999 yılında Asfa Koleji'nden eğitim almış ardından 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden “Kalite Yönetimi” konulu teziyle mezun olmuştur. Daha sonra Paker, Bilgi Üniversitesi'nde "How Brand Knowledge Influences Consumers’ Purchase Intention” teziyle MBA programını bitirmiştir.

Paker, 2005 ve 2014 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı ve Ar-ge Birim Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Paker, 5 Aralık 2015’te Ak Parti Kadın Kolları 4. Olağan Kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 3 yıl boyunca Ar-Ge Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu görev sırasında Paker; Kadın Kolları teşkilatlarının, il başkanlarının, yönetimlerinin bölgesel ve genel profil analizlerini raporlamış ve Kadın Kolları Ar-Ge Bülteninin editörlüğünü yapmıştır.

Büşra Paker, Ak Parti 6. Olağan Büyük Kongre’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir