AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Cüneyt Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Bu soruların yanıtları haberimizde...

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1970'te Mardin'de doğan Cüneyt Yüksel 51 yaşındadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Yüksel'in babasının Mehmet Edip, annesinin ismi Fatma'dır.

Yüksel, İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi'ni üstün başarıyla bitirmiştir. Ardından Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Stanford Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisansını ve uluslararası hukuk alanında da doktorasını tamamlamıştır.

HARVARD ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Yüksel; Harvard 'da araştırma görevlisi, Stanford'da araştırma ve öğretim görevlisi ve Maryland Ü. Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Washington, DC'de uluslararası avukatlık; birçok ülke hükümetine, çok uluslu şirketlere hukuk ve yönetim danışmanlığında bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İİBF'de yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevine getirilmeye hak kazanmıştır. Hukuk, ekonomi, siyaset, AB ve devlette reform ve etik alanlarında birçok yayımlanmış bilimsel eseri vardır. Stanford'un "Başarı Ödülü" ile 2003'te en başarılı mezun seçilerek "Harvard Özel Başarı Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır. Halen Harvard Mezunlar Derneği Avrupa Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olan Yüksel, çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor.