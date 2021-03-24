AK Parti MKYK üyesi Erkan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu.

ERKAN KANDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Kandemir, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 39 yaşındaki Kademir Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü mezunudur. İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Kandemir, ardından University of London/King's College Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır.

Üniversite yıllarında Mühendislik Fakültesi Dernek Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ak Parti’nin kuruluşuyla birlikte İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmiştir. 3 senelik İl Başkanlığı görevi sonunda eğitim amacıyla yurtdışına çıkma kararı vermiştir.

2014 yılı Eylül ayında geldiği Başbakan Danışmanlığı görevinin ardından aynı sene Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ak Parti’den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmeye hak kazandı.