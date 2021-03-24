AK Parti MKYK üyesi Fatih Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu.

FATİH ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Çanakkale'de doğan Fatih Şahin 41 yaşındadır. Orta düzey İngilizce dil bilgisine sahip olan Şahin evli ve iki çocuk babasıdır.

Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Serbest avukat olarak görev yapmıştır. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri ve Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesidir.