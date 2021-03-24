AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Hasan Sert de bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ HASAN SERT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1961 yılında Konya - Akşehir'de doğan 60 yaşındaki Hasan Sert, makine yüksek mühendisi, akademisyen, yönetici ve iş insanıdır.

Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesinde, yüksek lisans çalışmasını ise makine yüksek mühendisi unvanıyla Selçuk Üniversitesinde tamamladı.

Doktora eğitimini Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde bitirdi.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu üniversitelerinde öğretim üyelikleri yaptı.

ABD Michigan Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009 yılında TÜMSİAD Genel Başkanı oldu.

2010 yılında Türkiye'de sadece 11 kişiye verilen ''11 Altın Türk'' ödülüne layık görüldü.

Yine aynı yıl Dünya Verimlilik Bilim Konfederasyonu tarafından dünyada sadece 41 kişiye verilen ''Dünya Verimlilik Oscarı Madalyası'' aldı.

DEİK'te (Dış Ekonomik İlişkiler Yönetim Kurulu) 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

İngilizce bilen Sert, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Hasan Sert, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.