AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Hayati Yazıcı da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Hayati Yazıcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ HAYATİ YAZICI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1952 tarihinde Çayeli/Rize'de doğan 96 yaşındaki Hayati Yazıcı, üniversite tahsili için geldiği İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı.

1976 yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı.

Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hâkimliklerinde bulundu.

1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı.

HAYATİ YAZICI SİYASİ YAŞAMI

Avukatlık yaparken çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı.

Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve hukuk müşaviri olarak da görev yaptı.

Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alarak, partinin kurucu üyelerinden oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Kasım 2002'den itibaren beş yıl süreyle AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul'dan milletvekili seçildi. 60. Hükûmet'te devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu kez Rize milletvekili oldu. 61. Hükûmet'te gümrük ve ticaret bakanı olarak görev yapmıştır.

Yazıcı, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiş ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) olmuştur.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hayati Yazıcı, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.