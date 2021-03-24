AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden İbrahim Halil Yıldız da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ İBRAHİM HALİL YILDIZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Osman ve Cemile çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen 45 yaşındaki İbrahim Halil Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık yapmasının ardından 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Adalet ve Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Geçmiş dönemde AK Parti MKYK üyesi olan İbrahim Halil Yıldız, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde de, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.