AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel kimdir, nereli, kaç yaşında? Bu soruların yanıtları haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MENDERES TÜREL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Menderes Türel, 11 Temmuz 1964, Antalya doğumludur. 57 yaşındaki Türel, yörük bir aileden gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Türel, sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalışan Türel, 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ GAZETECİSİ SEÇİLDİ

İngiltere'de aldığı gazetecilik eğitimi Türel'e başarılı bir gazetecilik hayatı sunmuştur. Antalya'da gazetecilik yapan başarılı isim bu alanda çeşitli ödüller almıştır. Türel, 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, 12 Haziran 2011 Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi. Türkiye-Brezilya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Menderes Türel, evli ve iki çocuk babasıdır.