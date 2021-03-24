AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Metin Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ METİN BULUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Metin Bulut, 3 Ocak 1971Elâzığ doğumludur. 50 yaşında olan Bulut, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

İnşaat, turizm ve danışmanlık alanındaki şirketlerin kurucu ve yöneticilikleri, Elazığ MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Harput Tarih Turizm Sosyal Hizmetler ve Çevre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ve Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. TBMM 25., 26. ve 27. Dönem Elazığ Milletvekilidir. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliği, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Metin Bulut, evli ve 3 çocuk babasıdır.