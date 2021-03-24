AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ METİN KÜLÜNK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Metin Külünk, 16 Kasım 1960, Rize doğumludur. 61 yaşında olan Külünk, ilk öğrenimini Diyarbakır, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Külünk, İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İş hayatına 1984 yılında atılan Külünk ilk olarak özel bir firmada çalıştı ve ardından çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan Külünk, 1990-1995 yılları arasında ise İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE DERS VERDİ

Başarılı siyasetçi, bilgi ve deneyimlerini genç beyinlere aktarmak için 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 2001 yılında ise Külünk Eğitim ve Kültür Derneği kurulmuş ve Metin Külünk 7 yıl süreyle başkanlığını yapmıştır. Külünk ayrıca derlediği araştırmaları, kendi bilgi birikimi ile harmanlayarak bazı kitaplar çıkarmıştır. Külünk'ün kitapları; “Küreselleşen Dünyada Türkiye” (2005), “Barışı Arayan Dünya” (2007), “Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali” (2009), “Rengarenk Şehir İstanbul”, "Büyük Anadolu Aklı" (2016), "140'lık: Hâsılıkelâm" (2016) ve "Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017).

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.