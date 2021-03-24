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AK Parti MKYK üyesi Metin Tarhan kimdir?

 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Metin Tarhan vatandaşlar tarafından internette "AK Parti MKYK üyesi Metin Tarhan kimdir? başlığıyla aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti MKYK üyesi Metin Tarhan kimdir?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Metin Tarhan kimdir? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ METİN TARHAN KİMDİR?

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Tarhan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. Avukat olan Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcüsü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.

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