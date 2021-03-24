AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MURAT BAYBATUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 Nisan 1978 doğumlu olan Murat Baybatur, 43 yaşındadır. İlkokulu Manisa Fatih İlköğretim Okulu'nda okuyan Baybatur, Ortaokul ve liseyi Manisa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Baybatur sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

SİYASİ HAYATI REFAH PARTİSİ İLE BAŞLADI

Refah Partisi ile siyasete atılan Baybatur, daha sonra Fazilet Partisi Gençlik Kolları'nda ve Milli Gençlik Vakfı'nda çeşitli kademelerde görev aldı. AK Parti'ye katılmasının ardından Manisa Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve AK PARTİ Manisa Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa İl Başkanı olarak görevlendirildi.

25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili olan Baybatur, TBMM'de Güvenlik, İstihbarat ve Milli Savunma Komisyonları ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİTPA) üyesi olarak görev yapmıştır.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Murat Baybatur, evli ve 2 çocuk babasıdır.